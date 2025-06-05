الحيَّة: حماس لم ترفض مقترح ويتكوف ونرحِّب بجولة مفاوضات جديدة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية، أن الحركة لم ترفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسيط الأميركي بريت ماكغورك (ويتكوف)، بل تقدمت بتعديلات عليه تعكس مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال الحية، في كلمة مصورة، مساء اليوم الخميس، إن حماس مستعدة لجولة مفاوضات حقيقية وجادة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ويضمن حقوق الفلسطينيين.

وأضاف: "أبدينا المرونة وصولًا إلى اقتراح صفقة شاملة تقتضي الإفراج عن كل الأسرى لدينا، لكن الاحتلال يصر في كل جولات التفاوض على استئناف الحرب بعد الاتفاق.

وأكد رئيس حركة حماس في غزة، أن العائق الوحيد في مسيرة مفاوضات الصفقة منذ بدئها هو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يرفض كل مقترحات الاتفاق.

وفي السياق، أعلن رئيس حماس، استعداد الحركة لتسليم الحكومة في غزة فورًا لأي جهة فلسطينية تحظى بإجماع وطني، مشددًا أن الأولوية هي حماية وحدة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن قطاع غزة.

وعلى الصعيد الدوليّ، استهجن الحية، استمرار الاكتفاء الدولي بـ"البيانات الاستنكارية"، في ظل تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، معتبرًا أن مثل هذا الصمت "يوفر غطاءً للمجزرة الجارية".

كما أدان بشدة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) مجددًا داخل مجلس الأمن، لإسقاط مشروع قانون يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي ختام البيان، وجه الحية تحية خاصة إلى اليمن، واصفهم بـ"إخوان الصدق"، تقديرًا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ دعمًا لغزة رغم ما يتعرضون له من ضغوط وهجمات".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين