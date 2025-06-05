القسام تستهدف تحشّدات وجرافة عسكرية إسرائيلية جنوب خانيونس

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب قطاع غزة، وذلك في منطقتي قيزان النجار ومعن بمدينة خانيونس.

وفي بلاغ عسكري، أعلنت القسام استهداف تحشّدات لجيش الاحتلال قرب مسجد "أم حبيبة" في منطقة قيزان النجار، بعدد من قذائف الهاون من عيار 80 ملم.

كما أكدت القسام، في بيان منفصل، أنها استهدفت برج جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة موجهة من طراز "الياسين 105"، وذلك قرب مفترق مرتجى في منطقة معن جنوب خانيونس، جنوب قطاع غزة.

ويم أمس الأربعاء، أعلنت القسام، عن تنفيذ عمليتين ميدانيّتين استهدفتا آليات عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب، في بيان مقتضب، أنها استهدفت أول أمس الإثنين جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة مضادة للدروع من طراز "الياسين 105" في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

وأضافت أنها قصفت أمس الثلاثاء دبابة "ميركفاه" بقذيفة مماثلة قرب مفترق مرتجى في منطقة معن، ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها، مؤكدة أن طائرات مروحية إسرائيلية هبطت في المكان لإخلاء الطاقم.

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الأربعاء، بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر خلال معارك في شمال قطاع غزة، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود في جباليا شمالي القطاع.

وأعلن الجيش "الإسرائيلي" مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الاستطلاع 6646 يُدعي ألون فركس وإصابة آخر في المعارك بشمال قطاع غزة.

وصباح أمس الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك شمال قطاع غزة. وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل الرقيب أول لئور شتاينبرغ، والرقيب أول أوفيك برهنا، والرقيب أول عومر فان غيلدر، من لواء غفعاتي، في معارك شمالي قطاع غزة.

وخلال يومين، اعترف الاحتلال بمقتل 4 جنود في قطاع غزة خلال يومين، خلال كمينين أعدتهما المقاومة في جباليا والشجاعية.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.