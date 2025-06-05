صحيفة أمريكيّة: الحوثيون نجحوا في تحدي أقوى أسطول بحري في العالم

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير موسّع عن تراجع فعالية البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، بعد شهور من العمليات العسكرية المتواصلة ضد هجمات جماعة الحوثي، ما أثار قلقاً داخل البنتاغون بشأن جاهزية الأسطول الأمريكي لمواجهة تهديدات غير تقليدية.

ووفق التقرير، أقرّ مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الحوثيين نجحوا في تحدي أقوى أسطول بحري في العالم، مشيرين إلى أن أكثر من 30 سفينة أمريكية شاركت في العمليات منذ أواخر 2023 دون تحقيق نتائج حاسمة، ما يعكس إخفاقاً تكتيكياً في احتواء التهديدات المتنقلة.

كما بيّن التقرير أن واشنطن أنفقت نحو 1.5 مليار دولار على الذخائر المستخدمة ضد الحوثيين، في وقتٍ تنفذ فيه الجماعة هجمات منخفضة الكلفة، ما يُظهر فجوة واضحة بين كلفة الدفاع والهجوم.

ورغم وصف المواجهات بأنها "تجربة لا تُقدّر بثمن"، إلا أنها كشفت ثغرات في منظومة الاستجابة والجاهزية والاستخبارات البحرية، وفقاً للتقرير. وأظهرت تحقيقات داخل البحرية حوادث تصادم وفقدان مقاتلات من حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان"، ما أثار مخاوف حول كفاءة القيادة وسلامة العمليات.

ويرى البنتاغون أن هذه المعركة تُعد اختباراً عملياً لاحتمال نشوب صراع مستقبلي مع الصين، ما حوّل البحر الأحمر إلى ميدان تجريبي للأنظمة الدفاعية الأمريكية.

واختتم التقرير بالتحذير من أن الاستنزاف المتواصل في البحر الأحمر يشكل أزمة بنيوية قد تعيد إحياء مفهوم "حروب العصابات البحرية" في مواجهة التكنولوجيا الغربية المتفوقة.