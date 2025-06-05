حماس تتعهَّد بملاحقة العصابات الإجراميَّة الَّتي أمر نتنياهو بتسليحها في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تصريحات رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، حول تسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي لعصابات إجرامية في قطاع غزة، تمثل "اعترافاً خطيراً وصريحاً" بمسؤولية الاحتلال المباشرة عن خلق الفوضى الأمنية والاجتماعية في القطاع، ونهب المساعدات الإنسانية.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم، إن هذه التصريحات تكشف عن "هندسة مقصودة للتجويع والسرقة المنظمة" بإشراف عسكري وأمني إسرائيلي، بهدف تقويض صمود الشعب الفلسطيني ومحاولة كسر إرادته الوطنية.

كما أشارت إلى، أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبّت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيقٍ واضح بين عصابات اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو نفسه، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر.

وأضافت، "ويؤكّد هذا الاعتراف أن جيش الاحتلال لا يكتفي بالقصف والقتل الجماعي، بل يتولى تنظيم ورعاية عمليات السرقة والتجويع بشكل مباشر عبر تلك العصابات العميلة، في محاولة لكسر إرادة شعبنا والتأثير على بيئته المقاومة".

وتابع البيان، "إن هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر، وهي أدوات رخيصة بيد العدو، وعدوٌ حقيقي لشعبنا الفلسطيني، وستتم ملاحقتها ومحاسبتها بحزمٍ من قوى شعبنا والأجهزة المختصة".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى توخي الحذر من تلك العصابات، و"رفع الغطاء المجتمعي عنها"، مشددة على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية واللجان الشعبية من أجل حماية المجتمع الفلسطيني من أدوات الاحتلال الداخلية.

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صادق سرًا على تسليح "عائلات إجرامية" في قطاع غزة بـ"الأسلحة الخفيفة وبنادق هجومية"، بواسطة جهاز "الحرب الإسرائيلي".

وقال ليبرمان في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت ب") إن "إسرائيل زوّدت عائلات إجرامية في غزة ببنادق هجومية وأسلحة خفيفة، بأمر من نتنياهو. هذه الأسلحة تصل إلى مجرمين ومن ثم تُوجَّه نحو إسرائيل".

وأضاف ليبرمان أن تقديراته هي أن "هذه الخطوة لم تُعرض على الكابينيت"، وأضاف أن "رئيس الشاباك على علم بها، لكن لا أعتقد أن رئيس الأركان يعلم عنها.

وتابع ليبرمان في تصريحاته: "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضد إسرائيل. ليست لدينا قدرة على المراقبة أو التتبع"، مضيفًا: "لست متأكدًا من مدى قدرة رئيس الشاباك، رونين بار، على أداء مهامه، قبل أسبوع واحد من مغادرته".

وشدد ليبرمان على أن الغموض لا يزال يكتنف هوية الجهة التي صادقت على هذه العملية، وقال: "ليس من الواضح من صادق على هذه العملية، وإن كان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يعلم بها، ولا حتى الكنيست".

وتتقاطع هذه الاتهامات مع تقارير سابقة أفادت بأن "إسرائيل" تدعم عصابات إجرامية في قطاع غزة، متورطة في سرقة المساعدات وخلق حالة من الفوضى، ضمن محاولات لإضعاف سلطة حركة حماس في إطار الحرب المستمرة على القطاع.