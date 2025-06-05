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المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يوجِّه دعوة عاجلة للكشف عن مصير أسرى غزَّة

05 يونيو 2025 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يوجِّه دعوة عاجلة للكشف عن مصير أسرى غزَّة

حذَّرالمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، من استمرار تغييب مئات المعتقلين الفلسطينيين خاصة من قطاع غزة في سجون ومراكز احتجاز الاحتلال الإسرائيلي في ظروف غامضة وقاسية وتتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المركز، أنّ السلطات الإسرائيلية أقرت باحتجاز 2,790 أسيرًا فلسطينيًا من غزة إلا أنها تضفي غموضًا متعمدًا حول مصير 144 معتقلًا وسط غياب أية ضمانات قانونية أو رقابة دولية على ظروف احتجازهم.

ومن جهته، أفاد رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى محمد شعبان بتلقي شهادات وتقارير تفيد بتعرض الأسرى الفلسطينيين، لا سيما من غزة، لانتهاكات مروعة من تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من العلاج.

وأكد شعبان أن المركز بدأ تحركات قانونية وحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية من أجل إثارة قضية أسرى غزة على الساحة الدولية باعتبار أن ما يحدث في السجون الإسرائيلية هو وصمة عار في جبين الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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