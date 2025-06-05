ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 225 خلال الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 225 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد 4 زملاء صحفيين.

ونعى المكتب الحكومي، اليوم الخميس، الصحفي الشهيد سليمان حجاج الذي يعمل مراسلاً ومحرراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية، والصحفي الشهيد إسماعيل بدح الذي يعمل مصوراً في قناة فلسطين اليوم الفضائية، والصحفي الشهيد سمير الرفاعي الذي يعمل محرراً في وكالة شمس نيوز الإخبارية، والصحفي الشهيد يوسف النخالة الذي يعمل صحفياً في وكالة الوطنية للإعلام واستشهد يوم السبت 31 مايو 2025.

وأدان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالبهم بضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين