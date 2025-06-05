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الصِّحَّة: 70 شهيدًا و 189 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

05 يونيو 2025 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 70 شهيدًا و 189 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 70 شهيدًا  منهم 3 شهداء انتشال، و 189 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,402 شهداء، 13,489 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,677 شهيدًا و 125,530 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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