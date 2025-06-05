بدء الجلسة الثالثة في محاكمة زوجة الشهيد وليد دقة بالخضيرة

انطلقت، الجلسة الثالثة في محكمة الاحتلال بمدينة الخضيرة، للنظر في تمديد اعتقال سناء سلامة دقة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية، وذلك عقب تمديد اعتقالها يوم الثلاثاء الأخير، حتى اليوم الخميس.

وقالت دقة قبيل انطلاق جلسة المحكمة عبر تقنية "زوم" إنها بخير وحالتها الصحية جيدة، وشكرت كل من وقف معها وإلى جانبها وحضر إلى جلسات المحكمة.

وطالبت الشرطة الإسرائيلية بتمديد اعتقال دقة لمدة 7 أيام إضافية، على الرغم من أنها لم تحقق معها منذ الجلسة الماضية وحتى اللحظة. وكانت دقة نُقلت إلى سجن الدامون بعد قرار تمديد اعتقالها الأخير.

وسلامة هي زوجة الأسير وليد دقة، الذي استُشهد في السابع من إبريل/ نيسان من العام الماضي، في مستشفى آساف هروفيه، بعدما أمضى 38 عاماً في الأسر واجه خلالها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية، وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "ممارسات مقصودة تهدف إلى القضاء عليه".



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات