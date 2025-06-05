استشهاد 3 صحفيين بقصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني في غزَّة

استشهد ثلاثة صحفيين فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، جراء استهداف طيران الاحتلال ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، بأن طائرةً إسرائيلية مُسيَّرة استهدفت ساحة المستشفى، ما أسفر عنه استشهاد 3 صحفيين وهم: سليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وإسماعيل بدح، بينما أصيب الصحفيان عماد دلول، والصحفي إسلام بدر الذي يعمل مراسلًا للتلفزيون العربي.

ويعمل الصحفي سليمان حجاج في قناة فلسطين اليوم الفضائية، بينما الصحفي إسماعيل بدح يعمل مصورا للقناة نفسها، فيما يعمل الصحفي سمير الرفاعي في وكالة شمس نيوز.

وقال مدير المستشفى المعمداني في غزة، إنّ قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، مشيرًا إلى أنّ هذا هو الاستهداف الثامن للمستشفى منذ بداية العدوان.

وأكد، أنّ المستشفى يواجه عبئاً كبيراً بعد خروج العديد من مشافي القطاع عن الخدمة.

وبارتقاء الصحفيين الثلاثة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 224 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين