فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد 3 صحفيين بقصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني في غزَّة

المكتب الحكومي: الفيتو الأمريكي يُكرّس الاصطفاف مع الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

سموتريتش: حكومتُنا في خطر.. نحن على بُعد قيد أنملة من انتخابات!

بينهم أسرى محررون وأشقاء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 05 يونيو 2025

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 05 يونيو 2025

حماس: الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال

الجرح الحادي عشر: العيد في مخيمات النزوح

بالفيديو استشهاد 3 صحفيين بقصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني في غزَّة

05 يونيو 2025 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
...
استشهاد 3 صحفيين بقصف الاحتلال ساحة مستشفى المعمداني في غزَّة

استشهد ثلاثة صحفيين فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، جراء استهداف طيران الاحتلال ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، بأن طائرةً إسرائيلية مُسيَّرة استهدفت ساحة المستشفى، ما أسفر عنه استشهاد 3 صحفيين وهم:  سليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وإسماعيل بدح، بينما أصيب الصحفيان عماد دلول، والصحفي إسلام بدر الذي يعمل مراسلًا للتلفزيون العربي.

ويعمل الصحفي سليمان حجاج في قناة فلسطين اليوم الفضائية، بينما الصحفي إسماعيل بدح يعمل مصورا للقناة نفسها، فيما يعمل الصحفي سمير الرفاعي في وكالة شمس نيوز.

وقال مدير المستشفى المعمداني في غزة، إنّ قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، مشيرًا إلى أنّ هذا هو الاستهداف الثامن للمستشفى منذ بداية العدوان.

وأكد، أنّ المستشفى يواجه عبئاً كبيراً بعد خروج العديد من مشافي القطاع عن الخدمة.

وبارتقاء الصحفيين الثلاثة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 224 شهيدًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء الصحافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة