بينهم أسرى محررون وأشقاء.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم أسرى محررون وشقيقان وشيخ.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واعتقلت الشاب عمر أشرف أبو العال بعد مداهمة منزله، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة، كما تم اعتقال الشاب طه فراس طه من حي المعاجين في المدينة.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين هم: سبتي الخواجا (أبو ريتال)، أسامة ربحي سرور، وليد نمر نافع، محمد نضال أبو العمل، ونادر الخواجا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال رام الله، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من عشرين مواطناً – معظمهم من الأسرى المحررين – حيث احتجزتهم داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز تحقيق ميداني، وأفرجت عنهم لاحقًا بعد التحقيق، باستثناء الشقيقين معتز ومؤيد سميح النعسان، والأسير المحرر عاطف حسين أبو عليا الذين أبقت على اعتقالهم.

وفي الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عبد الرحمن الخطيب، كما أعادت اعتقال المحرر عبد الرحمن الجعبري بعد خمسة أشهر فقط من تحرّره من اعتقال إداري دام عامًا ونصف. كذلك اعتقلت الشيخ هشام العطاونة من بلدة بيت كاحل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم موسى جبرين من بلدة تقوع جنوب شرق المدينة بعد اقتحام منزله.

تُظهر هذه الاعتقالات استمرار الاحتلال في استهداف الأسرى المحررين والقيادات المجتمعية، ضمن سياسة تنكيل ممنهجة.

قائمة المعتقلين:

- الأسير المحرر – عبد الرحمن الجعبري – الخليل

- الأسير المحرر – عبد الرحمن الخطيب – الخليل

- هشام العطاونة – بيت كاحل – الخليل

- الأسير المحرر – عاطف حسين أبو عليا – قرية المغير – رام الله

- معتز سميح النعسان – قرية المغير – رام الله

- مؤيد سميح النعسان – قرية المغير – رام الله

- سبتي الخواجا (أبو ريتال) – بلدة نعلين – رام الله

- أسامة ربحي سرور – بلدة نعلين – رام الله

- وليد نمر نافع – بلدة نعلين – رام الله

- محمد نضال أبو العمل – بلدة نعلين – رام الله

- نادر الخواجا – بلدة نعلين – رام الله

- عمر أشرف أبو العال – مخيم بلاطة – نابلس

- طه فراس طه – حي المعاجين – نابلس

- أكرم موسى جبرين – بلدة تقوع – بيت لحم

المصدر / وكالات