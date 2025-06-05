مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك وباحاته، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل البلدة القديمة وعند بوابات الأقصى وداخله.

ولفتت مصادر صحفية، إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة حيث حولتها لثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.





المصدر / فلسطين أون لاين