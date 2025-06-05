آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر الدامية في مناطق وأجزاء مختلفة في قطاع غزة، وتزامنًا مع استمرار مجاعة طاحنة وغير مسبوقة، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ 608.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 54 ألفًا و607 شهداء، إلى جانب إصابة 125 ألفًا و341 مدنيًا؛ غالبتهم العظمى نساء وأطفال.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وصل 8 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس منذ فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة أنحاء المدينة.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلًا بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة على المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأُبلغ عن 6 شهداء إثر قصف الاحتلال خيام تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس، بالإضافة لتسجيل 5 إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في مواصي خان يونس.

وشنَّ طيران الاحتلال سلسلة غارات تستهدف وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي بشكل مكثف على منطقة بطن السمين وقيزان النجار والبلد والسطر الغربي والكتيبة وشارع5 ومناطق محيطة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة جنى خالد سند جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شمالة بمحيط مخبز البنا غرب دير البلح وسط القطاع.

ودمَّرت جرافات الاحتلال مرافق المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف المشفى بالرصاص.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شمالة" في محيط مخبز البنا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة؛ أسفر عن شهداء وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين