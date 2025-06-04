مستوطنون يهاجمون دير دبوان: 7 إصابات وحرائق بمنازل ومزارع وسط حالة هلع

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أُصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء اعتداء عنيف نفذه مستوطنون على قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع سبع إصابات، تم نقل اثنين منها إلى المستشفى، في حين تلقى باقي المصابين العلاج في المركز الطبي داخل القرية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين القرية، وهاجموا منازل السكان وممتلكاتهم، وأضرموا النار في عدة منازل ومركبات، بالإضافة إلى مزرعة أغنام، وإسطبل خيول، وعدد من المنشآت الزراعية.

وأسفر الاعتداء عن حالة من الهلع والخوف بين الأهالي، خاصة الأطفال والنساء، في مشهد تكرر خلال الأيام الماضية، حيث تعرضت دير دبوان لسلسلة اعتداءات متصاعدة استهدفت الممتلكات والمزارع وألحقت خسائر جسيمة، إلى جانب وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين