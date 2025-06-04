فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

لماذا غيّرت ألمانيا موقفها فجأة من حرب غزة؟

مجازر متواصلة وتصعيدٌ في جريمة التَّجويع.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

استطلاع للرأي: أغلبية إسرائيلية تؤيد التوجه إلى انتخابات مبكرة

من هو الرئيس الجديد لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا؟!

مبادرة تنزح مع الأطفال... شيرين البزم تعيد الأمل لمن فقدوا النُّطق في غزَّة

تفاصيل جديدة حول كمين العبوَّات الَّذي حصد جنود من "جفعاتي" بجباليا

هل هناك وقت محدد له أفضلية للدعاء في يوم عرفة؟ عمر عبد الكافي يجيب

معطى: 18 شهيدًا في أكثر من 7 آلاف انتهاك إسرائيلي في الضفة والقدس

مستوطنون يهاجمون دير دبوان: 7 إصابات وحرائق بمنازل ومزارع وسط حالة هلع

بالفيديو مستوطنون يهاجمون دير دبوان: 7 إصابات وحرائق بمنازل ومزارع وسط حالة هلع

04 يونيو 2025 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
...
شهيد-وأكثر-من-100-إصابة-في-هجمات-لمستوطنين-في-الضفة-1677456228044.jpeg
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أُصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء اعتداء عنيف نفذه مستوطنون على قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع سبع إصابات، تم نقل اثنين منها إلى المستشفى، في حين تلقى باقي المصابين العلاج في المركز الطبي داخل القرية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين المسلحين القرية، وهاجموا منازل السكان وممتلكاتهم، وأضرموا النار في عدة منازل ومركبات، بالإضافة إلى مزرعة أغنام، وإسطبل خيول، وعدد من المنشآت الزراعية.

وأسفر الاعتداء عن حالة من الهلع والخوف بين الأهالي، خاصة الأطفال والنساء، في مشهد تكرر خلال الأيام الماضية، حيث تعرضت دير دبوان لسلسلة اعتداءات متصاعدة استهدفت الممتلكات والمزارع وألحقت خسائر جسيمة، إلى جانب وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة