رسالة من شيخ الأزهر إلى العالم بشأن الحرب على غزة قبل عيد الأضحى

وكالات/ فلسطين أون لاين

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن الحرب "الوحشية" على قطاع غزة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال الطيب في بيان نشره الأزهر على صفحته بفيسبوك الأربعاء: "يعز علينا ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، أن نشاهد ما يتعرض له إخواننا في قطاع غزة من عدوان، لما يقارب العامين، وفاقت وحشيته حدود الخيال والتصور".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي" المتواصل "لم يرحم طفلا ولا شيخا ولا امرأة ولا مريضا ولم ينج منه حجر ولا شجر ولا بشر، بعد أن ضرب بكل المواثيق الدولية والإنسانية عرض الحائط، دون وازع من دين، أو ضمير، أو أخلاق".

وطالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي، وجميع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، بتحمل مسؤولياتهم كاملة، والإسراع في رفع الحصار "الجائر" المفروض على قطاع غزة، والذي حول حياة مليوني فلسطيني إلى "جحيم لا يطاق".

وشدد الطيب على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط لوقف هذا العدوان فورا ودون شروط، وفتح جميع المعابر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، لإنقاذ الأبرياء الذين يواجهون الموت ليل نهار.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، وخلفت دمارا هائلا في القطاع، كما يعاني السكان من حصار خانق منذ أكثر من 3 أشهر بعد منع دخول أية مساعدات إنسانية إلى القطاع.