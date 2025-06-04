معطى: 18 شهيدًا في أكثر من 7 آلاف انتهاك إسرائيلي في الضفة والقدس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 7180 انتهاكًا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مايو/أيار 2025، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأفاد التقرير بأن عمليات القتل ما زالت مستمرة، حيث استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب 219 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم نساء وأطفال ومسنون، في حين نفذ الاحتلال 333 عملية إطلاق نار خلال الشهر.

وتواصلت العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها التي دخلت شهرها الخامس، حيث استشهد 45 فلسطينيًا، ونزح أكثر من 22 ألفًا من السكان، أي ما يعادل 23% من سكان المدينة، بينما نزح نحو 90% من سكان المخيم قسرًا.

كما تعرض المخيم لتدمير شبه كامل في بنيته التحتية، شملت تدمير الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وهدم 600 منزل بشكل كامل، مع خسائر مادية قدرت بنحو 310 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني المخيم من انقطاع شبه تام للمياه والكهرباء، ونقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.

كما نفذت قوات الاحتلال 1177 عملية مداهمة في جنين ومخيمها و15 قصفًا جويًا، واعتقلت 374 فلسطينيًا.

في مدينة طولكرم ومخيميها، أسفرت الاشتباكات والقصف عن استشهاد 13 فلسطينيًا، مع نزوح أكثر من 25 ألف فلسطيني، بينهم 90% من سكان المخيمين، وهدمت قوات الاحتلال 689 منزلًا ومنشأة بشكل كامل، وتضررت آلاف المنشآت جزئيًا، إضافة إلى اعتقال 396 فلسطينيًا خلال عمليات الاجتياح وتنفيذ 1604 مداهمات.

وفي القدس المحتلة، تصاعدت الاعتداءات على المسجد الأقصى، حيث اقتحم 6728 مستوطنًا المسجد خلال مايو، وهو أعلى رقم منذ بداية العام، مع وقوع حوادث خطيرة أبرزها اقتحام مستوطنين للمسجد من باب الغوانمة وإدخال قربان حيواني نوى ذبحه، في سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

وشهدت القدس حادثتي قتل، أعدم فيه الاحتلال فتى فلسطينيًا، ودهس مستوطن شابًا حتى الموت.

وشملت الانتهاكات خلال الشهر 1282 عملية اقتحام ومداهمة في مدن الضفة، واعتقال 641 فلسطينيًا، وهدم 295 منزلًا ومنشأة، منها 52 هدمت بشكل كامل.

وأبرز التقرير استمرار النشاطات الاستيطانية، حيث بلغت 73 عملية شملت مصادرة أراضٍ وتجريفها، وبناء وحدات استيطانية جديدة، إضافة إلى 406 اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين و34 حالة اعتداء على دور العبادة والمقدسات.

كما فرض الاحتلال قيودًا صارمة على حركة الفلسطينيين عبر إغلاق 1557 طريقًا ومنطقة، وتضييق الخناق عبر 899 حاجزًا ثابتًا ومتحركًا، مما أدى إلى عزل مجتمعات بأكملها وزيادة معاناة السكان.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين