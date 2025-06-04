سرايا القدس تنشر مشاهد "نوعيَّة" لتفجير عربة عسكرية إسرائيلية شرقي غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعملية تفجير عربة عسكرية إسرائيلية من نوع "همر" عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار شرقي مدينة غزة.

وأظهرت اللقطات تحضيرات المقاتلين لزراعة العبوة وتموينها في جنح الظلام، مع رصد تقدم العربة العسكرية باتجاه الموقع المزروع، حيث أكدت السرايا وجود عدد من الجنود الإسرائيليين بداخلها.

وثقت المشاهد لحظة تفجير العبوة، متسببة في اندلاع كتلة لهب كبيرة، مما يشير إلى إصابة الهدف بشكل مباشر ودقيق.

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر خلال معارك في شمال قطاع غزة، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود في جباليا شمالي القطاع.

وأعلن الجيش "الإسرائيلي" مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الاستطلاع 6646 يُدعي ألون فركس وإصابة آخر في المعارك بشمال قطاع غزة.

وخلال يومين، اعترف الاحتلال بمقتل 4 جنود في قطاع غزة خلال يومين، خلال كمينين أعدتهما المقاومة في جباليا والشجاعية.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين