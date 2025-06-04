أمن المقاومة يحذر من "المرتزقة" شرق "رفح" ويدعو المواطنين لليقظة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد أمن المقاومة الفلسطينية متابعته الدقيقة لتحركات مجموعات "المرتزقة" المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، والمتمركزين في المناطق الخاضعة لسيطرته شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرًا من محاولات خادعة لاستدراج المواطنين والعودة إلى مناطق تشكل خطرًا أمنيًا وإنسانيًا.

وأوضح أمن المقاومة، في تصريح أمني صدر اليوم الأربعاء، أن التحقيقات والتقارير الميدانية أثبتت أن هذه المجموعات تخدم الاحتلال في تنفيذ مهام استخباراتية وميدانية، تشمل أعمال استطلاع وجمع معلومات، تمشيط المباني، كشف الكمائن القتالية، وإقامة حواجز تفتيش تستهدف المواطنين، بهدف فرز المطلوبين أو ذوي الصلة بالمقاومة.

وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن محاولة مكشوفة لإنشاء مناطق آمنة مزعومة تحت إشراف الاحتلال، بهدف تمرير ما وصفها بخطة "التهجير القسري"، التي فشل الاحتلال في فرضها عسكريًا، ويحاول تنفيذها عبر أدوات محلية.

وشدد أمن المقاومة على أن قرار ملاحقة "المرتزقة" وقطاع الطرق لا يزال ساري المفعول، مؤكدًا أن أي تواصل مع هذه المجموعات يُعد تعاونًا مباشرًا مع الاحتلال، وقد رُصدت بالفعل محاولات لتنسيق العودة المشبوهة إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال.

ودعا أمن المقاومة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو أشخاص متورطين مع هذه الجهات، مؤكدًا أن حماية الجبهة الداخلية مسؤولية جماعية.

كما وجّه الشكر إلى العشائر والعائلات التي أعلنت البراءة العلنية من أبنائها المنخرطين في أنشطة "المرتزقة"، معتبرًا هذا الموقف الوطني موقفًا مشرفًا يساهم في حفظ أمن المجتمع وصموده.

المصدر / فلسطين أون لاين