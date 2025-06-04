استشهاد أسير مسنِّ من قطاع غزَّة داخل سجون الاحتلال

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عامًا) من سكان قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2025، وفق ما أفاد به رد رسمي من جيش الاحتلال.

وأوضحت المؤسستان في بيان مشترك، أن الشهيد أبو حبل اُعتقل بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أثناء مروره عبر حاجز ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، وهو متزوج وأب لـ11 من الأبناء.

واعتبرت المؤسستان أن "قضية الشهيد أبو حبل تُضاف إلى سجل منظومة التوحّش الإسرائيلية، التي تمارس القتل المنظم بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين"، مشددتين على أن هذه الجريمة تمثل "وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة، وامتدادًا لها".

وأكد البيان أن قضية معتقلي غزة لا تزال من أبرز القضايا التي كشفت حجم الفظائع غير المسبوقة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وعلى رأسها التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والحقوقية.

وباستشهاد أبو حبل، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى 71 شهيدًا على الأقل، من بينهم 45 معتقلاً من غزة تم توثيق هوياتهم.

كما ارتفع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينيّة منذ عام 1967 إلى 308 شهداء، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم بشكل رسمي.

ودعت المؤسستان المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى"، وفتح تحقيق دولي في ظروف الاعتقال والتصفية الجسدية المتعمدة داخل السجون، خصوصًا بحق معتقلي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين