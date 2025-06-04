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الصِّحَّة بغزَّة: 97 شهيدًا و 440 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

04 يونيو 2025 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 97 شهيدًا و 440 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 97 شهيدًا منهم شهيدان انتشال، و 440 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,335 شهيدًا، و13,300 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,607 شهداء و 125,341 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وأشارت الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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