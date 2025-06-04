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بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 8 أسرى من قطاع غزّة

04 يونيو 2025 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشفية

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأربعاء، عن ثمانية أسرى من قطاع غزة، عقب اعتقالهم وإخفائهم قسرًا في السجون "الإسرائيلية".

وقالت مصادر محلية، إنّ ثمانية أسرى بينهم سيدة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد اعتقال وتعذيب استمر لأشهر في سجون الاحتلال.

ويواصل الاحتلال اعتقال الآلاف من سكان القطاع من بينهم أطفال ونساء، ويعمد إلى إخفاء الكثير منهم قسريا، فيما استشهد نحو 60 منهم جراء التعذيب وممارسة التنكيل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

أسماء 8 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال:-

1.وسيم هشام عيسى طوطح 20 عام
سكان الزيتون (سجن سدي تيمان)

2. سليم ماجد سليم ابو هلال 31عام
سكان رفح (سجن سدي تيمان)

3. رامي عدنان ممدوح الجمل 47 عام
سكان رفح (سجن سدي مان)

4. زهير عمر عمر اسليم 23عام
سكان البريج (سجن سدي تيمان)

5. انس احمد اسماعيل اشتيوي 17عام
سكان الزيتون سجن سدي تيمان

6. مازن فضل محمد عياد 51عام
سكان الزيتون (سجن سلمون)

7. موسى حمزة ابراهيم الزين 43 عام
سكان جباليا البلد (سجن ليكي دار)

8. الفت رياض عمر أبو لبدة 30 عام
متزوجة في القدس وهي سكان ابراج الكرامة (سجن الرملة)

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى غزة #طوفان الأقصى

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