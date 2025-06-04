الاحتلال يهدم 15 منزلًا في النقب المحتل

هدمت آليات وجرافات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، 15 منزلًا تعود لعائلة أبو المسك المهددة بالاقتلاع والتهجير، شرق مدينة ديمونا، في منطقة النقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وطالت عمليات الهدم كافة المنازل التي يسكنها نحو 100 مواطن من عائلة أبو المسك، وذلك بعد إصدار المحكمة المركزية في بئر السبع قرارا بهدم المنازل الـ15.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم إن "عمليات الهدم لعائلة أبو المسك تأتي ضمن مسلسل تهجيري عنصري تقوم به السلطات، دون مراعاة أي بُعد قانوني أو إنساني".

وتابع الأعسم أن "السلطات الإسرائيلية تملك ذراعين في هذا السياق، ذراع الهدم وذراع التخطيط والبناء، لكنها تتعامل معها فقط بذراع الهدم".

وختم الأعسم: حديثه بالقول إنه "حتى الآن ما من حديث عن تهجير عائلة أبو المسك من أرضهم إلى قرية أو منطقة أخرى، سيبقوا على أرضهم على الرغم من عمليات الهدم والتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم".

وأمس الثلاثاء، هدمت آليات وجرافات الاحتلال، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب المحتل، جنوبي البلاد، للمرة الـ241 على التوالي؛ بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وتواصل قوات الاحتلال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل اليوم في رهط، وقبلها في طوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.



المصدر / وكالات