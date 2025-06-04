الاحتلال يستهدف سطح مبنى الإدارة بمستشفى شهداء الأقصى

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، سطح مبنى الإدارة بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يستمر في سياسته الممنهجة في تقويض المنظومة الصحية.

وأوضحت الصحة، في تصريح صحفي، أنّ الاستهداف تسبب في حالة من الخوف والارباك بين الطواقم الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم.

وأدانت استهداف الاحتلال الصهيوني، مطالبةً بضرورة توفير الحماية للمؤسسات الصحية وتجريم استمرار تقويض عمل المنظومة الصحية واستهدافها.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال دمر 85% من الخدمة الصحية في قطاع غزة، ما تسبب بفقدان السيطرة في القطاع الطبي، حيث أصبح التعامل مع المصابين محدوداً للغاية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين