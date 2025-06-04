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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

04 يونيو 2025 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات "جماعات الهيكل" المزعوم خلال ما يسمى "يوم توحيد القدس".

ويشهد المسجد الأقصى تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات وأعداد المقتحمين، وأداء الطقوس والصلوات التلمودية في المسجد.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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