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14 شهيدًا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

04 يونيو 2025 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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14 شهيدًا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

استشهد 14 مواطنًا، صباح اليوم الأربعاء، بينهم أطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي بمجمع ناصر الطبي، إنّ 14 شهيدًا بينهم أطفال وصلوا إلى المستشفى في قصف مسيرة الاحتلال خيامًا بمدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 607، ارتكاب المجازر الدامية في مناطق وأجزاء مختلفة في قطاع غزة، وتزامنًا مع استمرار مجاعة طاحنة وغير مسبوقة.

وأشارت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,240 شهيدًا، 12,860 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف مدرسة نازحين

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