بينهم أسرى محرّّرون.. الاحتلال ينفِّذ حملات اعتقال واسعة في الضَّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبي طوباس، طالت أسرى محررين وناشطين وسيدتين إحداهما محررة، إضافة إلى اعتقالات متفرقة في محافظات أخرى من الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون منذ ساعات الفجر الأولى، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، حولت خلالها بعض المنازل إلى مراكز للتحقيق الميداني، وأخرى إلى نقاط عسكرية، وسط تدمير متعمد للبنية التحتية في الشوارع والمنازل.

وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المواطنين، عُرف منهم: الأسير المحرر عزمي بني عودة، المواطن نبيل جاد الله، المواطن محمد علي بشارات، المواطن خليل رشيد بني عودة، المواطن أحمد رشيد بني عودة، الناشط والأسير المحرر أيمن غريب، الأسير المحرر محمد رياض غريب، الجريح عبيدة أمن بني عودة، الأسير المحرر أحمد بشارات، المواطن حسني اللطيف، الأسيرة المحررة فاطمة يوسف حمد بشارات، المواطن عامر بني مطر، المواطن جهاد أبو هيجر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الفارعة لم تُعرف هويتهما بعد، وذلك خلال استمرار عمليات التفتيش والمداهمات في المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة أسيل مليطات، وهي أم لطفلة، من على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، بعد احتجاز استمر لساعات. ويُذكر أن زوجها الأسير المحرر مصعب مليطات أفرج عنه قبل نحو شهرين بعد اعتقال إداري دام قرابة عامين ونصف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت والأسير المحرر خليل مصفر ووالده، أثناء مرورهما عبر حاجز عطارة شمال رام الله. وكان مصفر قد أفرج عنه قبل نحو خمسة أشهر من سجون الاحتلال.

وفي محافظة بيت لحم، اعتُقل الشاب معتصم التاش من بلدة حوسان غرب المحافظة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين سامر وتامر بريوش من مدينة دورا جنوب الخليل.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة الاحتلال المتصاعدة في استهداف الأسرى المحررين وذويهم، وفرض مزيد من الضغط على العائلات الفلسطينية من خلال الاقتحامات الليلية والاعتقالات العشوائية.

قائمة المعتقلين:

- أسيل مليطات – بيت فوريك – نابلس

- الأسيرة المحررة فاطمة يوسف حمد بشارات – بلدة طمون – طوباس

- الأسير المحرر أيمن غريب – بلدة طمون – طوباس

- الأسير المحرر محمد رياض غريب – بلدة طمون – طوباس

- الأسير المحرر أحمد بشارات – بلدة طمون – طوباس

- الأسير المحرر عزمي بني عودة – بلدة طمون – طوباس

- الجريح عبيدة أمن بني عودة – بلدة طمون – طوباس

- حسني اللطيف – بلدة طمون – طوباس

- نبيل جاد الله – بلدة طمون – طوباس

- محمد علي بشارات – بلدة طمون – طوباس

- خليل رشيد بني عودة – بلدة طمون – طوباس

- أحمد رشيد بني عودة – بلدة طمون – طوباس

- عامر بني مطر – بلدة طمون – طوباس

- جهاد أبو هيجر – بلدة طمون – طوباس

- الأسير المحرر والطالب الجامعي خليل مصفر – حاجز عطارة – رام الله

- والد خليل مصفر – حاجز عطارة – رام الله

- معتصم التاش – بلدة حوسان – بيت لحم

- سامر بريوش – دورا – الخليل

- تامر بريوش – دورا – الخليل

المصدر / وكالات