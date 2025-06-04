"انتهتْ المُهلة".. "يهدوت هتوراة" تعتزم تأييد قانون لحلِّ الكنيست

وصفت مصادر رفيعة في كتلة "يهودت هتوراة" اليوم، الأربعاء، اللقاء مع رئيس لجنة الخارجية والحرب في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، حول قانون التجنيد، بأنه كان "فشلا ذريعا".

وذكرت المصادر، أن رئيس الكتلة، عضو الكنيست موشيه غفني، تلقَّى تعليمات من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو، بتأييد قانون حل الكنيست.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه إثر عدم التوصل إلى تفاهمات مع إدلشتاين، الليلة الماضية، حول إعفاء الحريديين من التجنيد، فإن القيادة الدينية لـ"يهدوت هتوراة" أوعزت لغفني بالانسحاب من الائتلاف وتفكيك الحكومة.

وتتألف كتلة "يهدوت هتوراة" من الحزبين الحريديين "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وجاء في صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم "ديغل هتوراة"، اليوم، أنه "في هذه الأيام تُختبر قيادة رئيس الحكومة نتنياهو، وما إذا سيفي بتعهداته ووعوده بشأن تسوية مكانة دارسي التوراة" في إشارة إلى طلاب المعاهد الحريدية لتدريس التوراة.

وقالت مصادر مقربة من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخام موشي هيلل هيرش، إنه بعد اطلاع الأخير على نتائج الاجتماع مع إدلشتاين واتضح أنه لا يوجد تقدم في موضوع التجنيد، يتوقع أن يوعز هيرش بالانسحاب من الائتلاف في الفترة القريبة.

في غضون ذلك، أعلنت أحزاب المعارضة، "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" والعمل، أنها ستقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.

وأمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الزعيم الديني لحزب "ديغل هتوراه" الحريدي، الحاخام موشي هيلل هيرش الذي يتزعم القيادة الدينية لـ"ديغل هتوراه" إلى جانب الحاخام دوف لندو، كان يُعدّ من الأصوات المعتدلة حتى الآن في هذا الملف، ويقود التيار الأكثر حذرًا في التعامل مع أزمة قانون التجنيد.

واجتمع، مساء الثلاثاء، ممثلو حزب "شاس" مع رئيس لجنة الخارجية والحرب في الكنيست، يولي إدلشتاين، في محاولة للتوصل إلى تسوية بهذا الشأن، فيما يدور النقاش حول طلب إدلشتاين إدخال عقوبات أكثر صرامة ضد المتخلفين عن الخدمة العسكرية ضمن القانون.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الأحزاب الحريدية أن الفجوات لا تزال كبيرة للغاية بين الأحزاب الحريدية وسائر الأحزاب في ائتلاف بنيامين نتنياهو، وقال مصدر في "يهدوت هتوراه" للصحيفة: "هذه صفارة إنذار حقيقية"، على حد تعبيره.

في وقت سابق، نقل عضو الكنيست موشي غفني، من "يهدوت هتوراه"، رسالة إلى مكتب رئيس الحكومة مفادها أنه "إذا لم يتم إحراز تقدم في تشريع قانون الإعفاء من التجنيد حتى ساعات المساء، فإن الحزب سيتخذ خطوات أكثر حدة ضد الائتلاف".

ويأتي ذلك مع انتهاء المهلة التي حددها زعماء الأحزاب الحريدية، والتي تنص على أنه في حال لم يتم تمرير القانون حتى نهاية عيد "شفوعوت" (نزول التوراة)، فإن الكتلة البرلمانية لـ"يهدوت هتوراه" ستبحث مسألة الانسحاب من الائتلاف مع مرجعياتها الدينية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات