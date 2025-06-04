الاحتلال يقرُّ بمقتل جندي وإصابة آخر ويكشف: مقاوم واحد أطلق النَّار على قوَّة صهيونيّة في الشّجاعيّة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر خلال معارك في شمال قطاع غزة، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود في جباليا شمالي القطاع.

وأعلن الجيش "الإسرائيلي" مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الاستطلاع 6646 يُدعي ألون فركس وإصابة آخر في المعارك بشمال قطاع غزة.

ووفق تحقيق أولي لجيش الاحتلال، فإن أحد المقاومين عند الساعة السابعة مساء تقريبًا، اقترب من نقطة انتشار لقوة عسكرية وأطلق النار من سلاح خفيف من مسافة قريبة، قبل أن ينسحب من الموقع دون أن تتمكن القوة من رصده بشكل مباشر.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة جنديين بجراح خطيرة، أُعلن لاحقًا عن مقتل أحدهما – الجندي فاركس – أثناء محاولة إخلائه من الموقع.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال، وقعت العملية في منطقة تعمل فيها قوات الاحتلال منذ فترة، وعلى بُعد نحو 2.5 كيلومتر من الحدود الشرقية للقطاع.

وأفادت الإذاعة العبرية بأن مروحية قتالية كانت تحلق في أجواء المنطقة خلال الهجوم، لكنها لم تتمكن من رصد المقاوم أو استهدافه.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إنّ الطائرات الحربية للاحتلال حلقت تحليقًا منخفضًا على نحو غير اعتيادي فوق الأحياء الشرقية لمدينة غزة، ترافقه رمايات مدفعية كثيفة وإطلاق قذائف دخانية في محيط حيي الشجاعية والتفاح، في محاولة واضحة لتأمين منطقة الحدث وإرباك عمليات المقاومة.

وأكدت، أن طائرتي إنقاذ هبطتا مستشفى "سوروكا" بعد تعرض جيش الاحتلال لكمين للمقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما هبطت طائرة ثالثة في مستشفى "إيخليوف" بتل أبيب.

وصباح أمس الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك شمال قطاع غزة. وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل الرقيب أول لئور شتاينبرغ، والرقيب أول أوفيك برهنا، والرقيب أول عومر فان غيلدر، من لواء غفعاتي، في معارك شمالي قطاع غزة.

ومن جهته، قال المراسل العسكري الإسرائيلي، نوعام أمير، إنّ قوة من لواء "جفعاتي" في آلية هامر مرت فوق عبوة ناسفة مزروعة شرق جباليا وانفجرت بها.

وأوضحت المراسلة الإسرائيلية، دافنا ليئال، أنَّ الجنود القتلى من الكتيبة “9” في لواء "جفعاتي" دخلوا مع قافلة لحماية مركبة إطفاء دخلت إلى جباليا لإخماد حريق اندلع في مركبة "نمر" مدرعة، وفي طريق العودة انفجرت العبوة الناسفة بآلية "الهامر" مما أدى لمقتل الجنود.

وخلال يومين، اعترف الاحتلال بمقتل 4 جنود في قطاع غزة خلال يومين، خلال كمينين أعدتهما المقاومة في جباليا والشجاعية.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين