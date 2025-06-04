مجازر متواصلة وتصعيدٌ في جريمة التَّجويع.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر الدامية في مناطق وأجزاء مختلفة في قطاع غزة، وتزامنًا مع استمرار مجاعة طاحنة وغير مسبوقة، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ 607.

وأشارت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,240 شهيدًا، 12,860 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد أي مستشفى صالح للعمل في شمال غزة، مؤكدةً أنّ المنطقة المحيطة بالمستشفى الإندونيسي بغزة مدمرة بشكل كبير.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 10 شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال خيمة للنازحين داخل مدرسة الحناوي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لشقة سكنية في شارع جلال وسط مدينة خانيونس.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات تزامنًا مع قصف مدفعي على بلدتي بني سهيلا وعبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

واستشهد المواطن إياد ديب أبو رحمة (35 عامًا)، وسجلت إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خانيونس.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانا كثيفة في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه أنقذ أطفالا من تحت أنقاض منزل استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الصناعة غرب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين