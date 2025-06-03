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صاروخ يمني يشل مطار "بن غوريون" ويثير الذعر في (إسرائيل)

03 يونيو 2025 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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صاروخ يمني يشل مطار "بن غوريون" ويثير الذعر في (إسرائيل)
متابعة/ فلسطين أون لاين

دوت صافرات الإنذار في "تل أبيب" قرب ميدنة يافا المحتلة بعد إطلاق مجموعة من الصواريخ اليمنية التي وصل بعضها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص مطار "بن غوريون" في اللد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مطار بن غوريون الدولي توقف عن العمل مؤقتًا مساء اليوم، إثر التهديد الجوي الناتج عن صاروخ بعيد المدى أُطلق من اليمن

وأوضحت المصادر العبرية، أن صفارات الإنذار قد دوت في أكثر من 139 موقعًا بمختلف أنحاء إسرائيل، بما فيها القدس وتل أبيب ومناطق وسط وجنوب البلاد، وهو ما تسبب بحالة هلع في صفوف المستوطنين وتعطيل جزئي للحياة العامة.

وجاء الاستهداف بعد تحذير حركة "أنصار الله" اليمنية الشركات الأجنبية من الاستثمار في "إسرائيل".

وتُعد هذه الضربة الثالثة خلال أقل من48  ساعة، حيث كان الحوثيون قد أطلقوا صاروخًا يوم الأحد أدى إلى توقف الحركة في مطار "بن غوريون".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد أطلق الحوثيون 44 صاروخًا باليستيًا على "إسرائيل" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بينها 6 خلال الأسبوع الماضي فقط.

 

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#تل أبيب #صاروخ من اليمن

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