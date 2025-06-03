إطلاق صاروخين من درعا على هضبة الجولان المحتلة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخي غراد أطلقا اليوم الثلاثاء من منطقة درعا جنوبي سوريا وسقطا بمرتفعات الجولان المحتل، تزامناً مع إطلاق صاروخ بعيد المدى من اليمن باتجاه العمق الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن صاروخين أُطلقا من مدينة درعا جنوب سوريا، دون معرفة هوية من أطلقهما، كما أنهما سقطا في منطقة مفتوحة.

بينما أكدت القناة 13 العبرية، تفعيل أجهزة الإنذار في هضبة الجولان السورية، نتيجة لإطلاق الصاروخين من درعا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات تذكر جراء سقوط الصاروخين في منطقة مفتوحة.

وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في إطلاق الصاروخين من مدينة درعا السورية باتجاه الجولان.

وقالت هيئة البث العبرية، إن "إطلاق الصاروخين الأخيرين هما الحدث الأول من نوعه منذ تولي أحمد الشرع مقاليد الأمور في سوريا".

بينما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالقرب من سوريا، أهمها في حصبين ورمات مغشيم جنوبي الجولان.

ووصفت الإذاعة الأمر بـ"الحدث الاستثنائي"، وأضافت: "إلا أن الصاروخين سقطا في منطقة مفتوحة، والجيش يجري تحقيقا في الواقعة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا، وأن طائرات حربية إسرائيلية خرقت حاجز الصوت في الأجواء السورية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش قصف بالمدفعية الأراضي السورية ردا على إطلاق الصاروخين، ويعمل لتحديد الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا على إسرائيل.

وتشن إسرائيل بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما تسبب في استشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد تل أبيب بأي شكل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

منذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، واستغلت الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.