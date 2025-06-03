مؤسسة جذور تطلق برنامجاً لمكافحة سوء التغذية في غزة.. مرفق رابط التسجيل

متابعة/ فلسطين أون لاين

تهدف مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي إلى مكافحة سوء التغذية في قطاع غزة، وتعلن عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لبرنامج المسح التغذوي للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، بالإضافة إلى الحوامل والمرضعات. يهدف هذا البرنامج إلى تقييم الحالات وتوفير المتابعة اللازمة للمستفيدين.

معايير وشروط التسجيل في برنامج سوء التغذية

لضمان وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، وضعت مؤسسة جذور مجموعة من الشروط الأساسية للتسجيل:

* الموقع الجغرافي: يجب أن يكون الطفل أو الأم من سكان شمال غزة أو مدينة غزة فقط.

* الفئة العمرية للأطفال: البرنامج مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات.

* الحالات الجديدة: يجب ألا يكون الطفل مسجلاً مسبقاً ضمن حالات سوء التغذية التي تتابعها المؤسسة.

* الحوامل والمرضعات: يمكن للحوامل والمرضعات التسجيل في البرنامج، ويُطلب منهن إحضار ما يثبت الحمل عند الحضور للفحص.

* التسجيل المسبق: لن يتم استقبال أي طفل أو أم دون التسجيل المسبق عبر الرابط المخصص وتلقي رسالة نصية تؤكد الموعد المحدد للفحص.

* دقة البيانات: يُشدد على ضرورة إدخال البيانات الصحيحة والدقيقة. أي معلومات خاطئة ستؤدي إلى استبعاد الطلب، والتسجيل المتكرر لنفس العائلة سيؤخر موعد الاستفادة.

كيفية التسجيل وجمع البيانات

يتم التسجيل لبرنامج سوء التغذية من خلال استبيان إلكتروني يهدف لتنظيم عملية استقبال الطلبات. بناءً على المعلومات المقدمة، سيتم التواصل مع المستفيدين عبر رسالة نصية لتحديد موعد الحضور لأحد مراكز التغذية التابعة للمؤسسة للتقييم والمتابعة اللازمة.

يتضمن نموذج التسجيل جمع البيانات التالية:

* بيانات رب الأسرة: الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، ورقم الهوية.

* بيانات الأم: الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، ورقم الهوية.

* بيانات التواصل والمكان: رقم الجوال الأساسي، رقم جوال بديل (إن وجد)، وأقرب نقطة سكن من المراكز المحددة:

* الجلاء: مركز جذور الرمال - الجلاء مفترق عبد العال

* الشيخ رضوان: مدرسة النصر الإسلامية

* معسكر الشاطئ: مدرسة أسماء الابتدائية أ، ب

* جباليا البلد: مركز جذور الرافعي

* الزرقاء: نقطة زينب الوزير

* جباليا النزلة: نقطة جذور بالقرب من حليمة السعدية

* التفاح والشجاعية: سيتم التحويل إلى مركز جذور الرمال

* حالة الأم: حامل، مرضع، أو مرافقة لطفل.

* بيانات الأطفال (لغاية 4 أطفال): اسم الطفل، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد لكل طفل. (ملاحظة: في حال كانت الأم حامل ولا يوجد لديها أطفال حالياً، يرجى تسجيل "لا يوجد" في خانات بيانات الطفل الأول مع رقم هوية "400000000" وتاريخ ميلاد مقبول).

للتسجيل والاستفادة من خدمات برنامج سوء التغذية، يرجى التأكد من استيفاء جميع الشروط وملء النموذج بدقة لضمان سرعة معالجة طلبكم، عبر الرابط التالي، https://ee.kobotoolbox.org/M0JqEwK0