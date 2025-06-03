الأونروا تبدأ توزيع مساعدات غذائية للاجئي فلسطين في لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عن بدء جولة جديدة من توزيع المساعدات الغذائية للاجئي فلسطين المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، وذلك اعتباراً من 12 حزيران/يونيو.

تأتي هذه الخطوة في ظل عجز مالي حاد يواجه الأونروا، منعها من تأمين التمويل اللازم لتوزيع مساعدات نقدية لما يقرب من 56,000 مستفيد في الدورة الثانية من هذا العام. وعلى الرغم من أن المساعدة النقدية تبقى الشكل المفضل والأكثر كرامة للدعم، فقد تمكنت الوكالة من تأمين مساعدات غذائية لهذه الدورة بفضل مساهمات بعض الجهات المانحة المخصصة للدعم الغذائي.

جهود مستمرة لتأمين الدعم وحشد الموارد

تؤكد الأونروا مواصلة جهودها لحشد الموارد لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات للاجئي فلسطين الأكثر حاجة في لبنان. كما تواصل الوكالة مناصرة أهمية تأمين التمويل اللازم لتقديم الدعم على شكل مساعدات نقدية، لما توفره من وسيلة تحفظ كرامة المستفيدين.

إبلاغ المستفيدين وتعديلات على الحصص الغذائية

سيتم توزيع الحصص الغذائية في مراكز مخصصة بمختلف مناطق لبنان. ستتلقى كل عائلة مستفيدة رسالة نصية تتضمن الموقع، التاريخ، والوقت المحدد لاستلام حصصهم. لضمان سير عملية التوزيع بسلاسة وتنظيم، يُطلب من العائلات الحضور فقط في اليوم والوقت المحددين في الرسالة النصية، وذلك لتفادي الاكتظاظ وضمان استلام الجميع لحصصهم بأمان وانتظام.

بالنسبة للعائلات في مخيم نهر البارد، سيقوم موظفو الإغاثة بإبلاغ المستفيدين بموعد ومكان التوزيع، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية، نظراً لاحتمال تأخر وصول الرسائل النصية بسبب مشاكل في التغطية.

استجابة للملاحظات حول جولات التوزيع السابقة، أجرت الأونروا تعديلات على محتويات الحصص الغذائية لتلبية تفضيلات واحتياجات العائلات بشكل أفضل، مع الحفاظ على القيمة الغذائية الأساسية.

محتويات الحصص الغذائية الجديدة:

* العائلات المكونة من شخص إلى شخصين: حصة غذائية واحدة تحتوي على حوالي 18 كيلوغراماً من المواد الغذائية الأساسية.

* العائلات التي تتألف من 3 إلى 4 أشخاص: حصتان غذائيتان.

* العائلات المكونة من 5 أشخاص أو أكثر: ثلاث حصص غذائية.