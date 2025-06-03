الغارديان: استهدف مدارس النازحين في غزة خطة "إسرائيلية" متعمدة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلًا عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مدارس وملاجئ في قطاع غزة تأتي ضمن إستراتيجية عسكرية مخططة وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن تصنيف عدد من المدارس كمواقع هجومية مباشرة، على الرغم من علمه المسبق باحتوائها على أعداد كبيرة من المدنيين النازحين.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي قام في الأشهر الأخيرة بتخفيف معاييره الخاصة باستخدام القوة، ما سمح له بشن هجمات متكررة على منشآت مدنية مكتظة بالمدنيين، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.

وأشارت الغارديان إلى أن من بين الأهداف التي حددها جيش الاحتلال مدرسة العائشية في دير البلح، والتي كانت تأوي نازحين لحظة استهدافها، إضافة إلى أربع مدارس أخرى في شمال القطاع بمحيط مخيم جباليا، وهي: حلاوة، الرفاعي، نسيبة، وحليمة السعدية، وقد تضررت اثنتان منها جراء غارات سابقة.

وتوضح الصحيفة أن هذه الهجمات تأتي ضمن نمط متكرر من الاستهداف الممنهج للملاجئ المدنية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن ست مدارس تم قصفها خلال الأشهر الماضية، وأسفر ذلك عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وسلط التقرير الضوء على مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة في 25 مايو/أيار، عندما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي كانت تؤوي عشرات العائلات النازحة، ما أسفر عن استشهاد 54 فلسطينيًا على الأقل، معظمهم كانوا نائمين وقت الغارة، فيما انتُشلت جثثهم المحترقة من بين الفصول التي اشتعلت فيها النيران.

وأكدت الغارديان، نقلًا عن ثلاثة مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجيش اعتمد خلال الشهرين الأخيرين سياسة موسعة تقوم على دمج المباني المدنية في بنك الأهداف العسكرية، حتى مع العلم المسبق بوجود مدنيين داخلها، في سياسة تمثل تجاهلًا متعمدًا لقوانين الحرب الدولية، وتعكس منهجًا متعمدًا لاستخدام القوة المفرطة وغير المتكافئة.

وتعزز هذه المعلومات – وفق مراقبين – من احتمالات توجيه اتهامات جنائية دولية ضد قادة الاحتلال، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة رسميًا من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي طالب بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب محتملة في غزة.

وتُضاف هذه المجازر إلى سلسلة جرائم حرب يُتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، و11 ألف مفقود، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد منطقة مدنية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي وتواطؤ أميركي يثير تساؤلات حول مصير منظومة القانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين