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كارثة صحِّيَّة في غزَّة... تدمير المشافي حرم 11 ألف مريض سرطان من العلاج

03 يونيو 2025 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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كارثة صحِّيَّة في غزَّة... تدمير المشافي حرم 11 ألف مريض سرطان من العلاج
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، د. محمد أبو عفش، من الانهيار المتسارع والكامل للمنظومة الصحية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية الطارئة.

وأكد أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي داخل القطاع كارثي للغاية، في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، ونفاد شبه تام في المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الحيوية، مما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى.

وأوضح أن نحو 250 حالة إصابة تدخل مشافي القطاع يوميًا نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، واستهداف مراكز الإيواء والتوزيع والمساعدات، في وقت تتراجع فيه قدرات الطواقم الطبية إلى أدنى مستوياتها بسبب الاستنزاف المستمر.

وأشار أبو عفش إلى أن جميع مستشفيات شمال قطاع غزة – بما فيها مستشفى "كمال عدوان"، و"العودة"، و"الأندونيسي"، ومستشفى "نور الكعبي" المخصص لمرضى السرطان – قد تعرّضت لتدمير كامل وخرجت عن الخدمة، ما أدى إلى حرمان آلاف الجرحى والمرضى من الرعاية الأساسية.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي تسبب كذلك في تدمير مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، ما جعل نحو 11 ألف مريض بالسرطان في القطاع بلا علاج أو متابعة طبية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ بداية العدوان.

ودعا مدير الإغاثة الطبية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي في غزة، وفتح المعابر لإدخال الفرق الطبية والمستلزمات الطارئة، قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #مرضى السرطان

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