فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأورومتوسطي: "إسرائيل" أقامت مراكز إنسانية مزعومة لقتل المُجوَّعين في غزَّة وسط صمت دولي

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

4,240 شهيدًا و12,860 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على غزَّة

جلسة محاكمة لزوجة الشهيد وليد دقة اليوم بالخضيرة

مقاومة الجدار والاستيطان: 1691 اعتداء نفَّذها جيش الاحتلال والمستوطنون في أيار

مسؤول بإدارة بايدن يعترف بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في غزَّة

حماس توجِّه نداءً عاجلًا لأحرار العالم لفرض دخول المساعدات فورًا ووقف المجازر في غزَّة

مجزرةٌ جديدة قرب مركز "مساعدات رفح" وعشرات الشهداء في قصفٍ متواصل على غزَّة

الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 03 يونيو 2025

حماس: المواقف الصَّادة عن "ميلر" اعترافٌ مهم يُدين الاحتلال ويؤكّد جرائمه الدَّامية في غزَّة

03 يونيو 2025 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
...
حماس: المواقف الصَّادة عن "ميلر" اعترافٌ مهم يُدين الاحتلال ويؤكّد جرائمه الدَّامية في غزَّة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ المواقف الصادرة عن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، والتي أكّد فيها أنّ (إسرائيل) ارتكبت جرائم حرب في غزة، يعتبر اعترافًا مهمّاً يدين الاحتلال ويؤكّد جرائمه، ويكشف محاولات الإدارات الأمريكية التعمية عن حقيقة هذه الحرب الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ ميلر كشف بوضوح أنّه لم يكن مسموحًا له قول الحقيقة وهو في منصبه، وأنه كان مضطرًا للالتزام بالرواية الرسمية للحكومة الأمريكية حول ممارسات الاحتلال، وهو ما يفضح التواطؤ السياسي العميق للإدارات الأمريكية مع الاحتلال وتستّرها الإجرامي على انتهاكاته الوحشية.

وأكدت، أنّ هذا الاعتراف لا يُدين الاحتلال وحده، بل يضع واشنطن أمام مسؤوليتها المباشرة كشريكٍ فعلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر التمويل والتسليح وتوفير الحماية السياسية والدبلوماسية، والتغطية الإعلامية المضلّلة.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية بترجمة هذه الاعترافات الخطيرة إلى تحقيقات وإجراءات قانونية عاجلة، ومحاسبة كل من تورّط أو تواطأ في هذه الجرائم، سواء من مجرمي الحرب الصهاينة، أو من وفّر لهم الدعم والغطاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اعترافات ماثيو ميلر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة