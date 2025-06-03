الأورومتوسطي: "إسرائيل" أقامت مراكز إنسانية مزعومة لقتل المُجوَّعين في غزَّة وسط صمت دولي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي" قتل وأصاب أكثر من 600 فلسطيني قرب مراكز المساعدات في أسبوع واحد وسط انعدام المساءلة.

وأوضح الأورومتوسطي، أنّ "إسرائيل" لم تكتف بتجويع المدنيين بل أقامت مراكز إنسانية مزعومة لتقتلهم على مشارفها وسط صمت دولي مشين.

وأشار إلى أنّ فريقه الميداني وثّق إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه المدنيين الذين تجمعوا فجر اليوم قرب نقطة مساعدات مزعومة برفح ما أدّى لاستشهاد 27 مدنيًا على الأقل وإصابة 90 آخرين.

وأكد، أنّ "قناصة الجيش استهدفوا المدنيين المُجوَّعين بأعيرة نارية مباشرة أغلبها في الرأس رغم عدم تشكيلهم أي خطر على القوات".

وأضاف، "عادة ما ينفي جيش الاحتلال ارتكاب قواته تلك الجرائم أو يبررها باستهداف "مشتبه بهم" ولا يقدم أدلّة على رواياته التي تكون متناقضة في كثير من الأحيان".

وشدد الأورومتوسطي على أنّ هذه الجرائم تؤكد تعمد "إسرائيل" وضع نقاط التوزيع في مناطق خطرة لتكون فخًا مميتا لآلاف المجوعين.

وطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري صارم لإلزام "إسرائيل" بوقف العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين