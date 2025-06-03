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4,240 شهيدًا و12,860 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على غزَّة

03 يونيو 2025 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
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4,240 شهيدًا و12,860 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 40 شهيدًا منهم 1 شهيد انتشال، و 208 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن  حصيلة ما وصل للمستشفيات من مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المناطق المخصصة للتوزيع فجر اليوم، 27 شهيدًا وأكثر من 161 إصابة بينهم حالات خطيرة جداً.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,240 شهيدًا، 12,860 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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