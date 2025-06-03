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جلسة محاكمة لزوجة الشهيد وليد دقة اليوم بالخضيرة

03 يونيو 2025 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
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جلسة محاكمة لزوجة الشهيد وليد دقة اليوم بالخضيرة

تعقد اليوم جلسة محكمة للأسيرة سناء سلامة زوجة الشهيد وليد دقة، الساعة 12:30 في محكمة الاحتلال في (الخضيرة).

وقال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، إنّ "هذه الجلسة هي الجلسة الثانية التي تعقد لها منذ اعتقالها في الـ29 من أيار/ مايو المنصرم، حيث تم عقد جلسة لها يوم الجمعة الماضي، وخلالها تم تمديد اعتقالها حتى اليوم لاستكمال (التحقيق) على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتحريض)".

وبحسب المعلومات فإن الاحتلال نقل سلامة خلال الأيام الماضية إلى مركز تحقيق (الجلمة).

وسلامة هي زوجة الأسير وليد دقة، الذي استُشهد في السابع من إبريل/ نيسان من العام الماضي، في مستشفى آساف هروفيه، بعدما أمضى 38 عاماً في الأسر واجه خلالها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية، وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "ممارسات مقصودة تهدف إلى القضاء عليه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #وليد دقة #طوفان الأقصى #سناء دقة

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