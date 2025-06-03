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الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية

03 يونيو 2025 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملات الدهم والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين بينهم أشقاء وأسرى محررون، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة الاقتحامات منذ العدوان المتواصل على جنين.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مدينة دورا جنوب المحافظة، بينهم أحمد الفسفوس، شقيق المطارد محمود الفسفوس، في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه. كما اعتقلت الشقيقين عبد السلام ونضال الفسفوس، إلى جانب الشاب شاهر الشرحة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من أحياء مدينة الخليل، وبلدة بيت كاحل المجاورة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، تخللها انتشار مكثف للجنود المشاة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد الرحمن الفايد، عقب اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وتفتيش منزله. وتواصل قوات الاحتلال منذ 21 يناير الماضي اقتحاماتها المتكررة لبلدات وقرى جنين، في ظل عدوان متصاعد على المدينة ومخيمها، يشمل مداهمات واعتقالات واحتجاز مواطنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سيف قرعان وسهيل شيحة من مدينة البيرة، بعد اقتحام منزليهما في حي أم الشرايط، وتفتيشهما بشكل دقيق.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين رمضان نزال رمضان ريا (28 عامًا)، وحمزة نزال رمضان ريا (30 عامًا)، عقب مداهمة منزلهما في مدينة بيت ساحور شرق المحافظة.

قائمة المعتقلين:

- أحمد الفسفوس – شقيق المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

- نضال الفسفوس – شقيق المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

- عبد السلام الفسفوس – شقيق المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

- شاهر الشرحة – دورا – الخليل

- محمد عبد الرحمن الفايد – بلدة يعبد – جنين

- سيف قرعان – حي أم الشرايط – البيرة / رام الله

- سهيل شيحة – حي أم الشرايط – البيرة / رام الله

- رمضان نزال رمضان ريا (28 عامًا) – بيت ساحور – بيت لحم

- حمزة نزال رمضان ريا (30 عامًا) – بيت ساحور – بيت لحم

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة

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