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الصِّحَّة: الاحتلال يتعمّد خنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء

03 يونيو 2025 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: الاحتلال يتعمّد خنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد تقويض وخنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء للمناطق التي تتواجد بها المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الطبية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الإخلاءات الأخيرة في محافظة خانيونس تُشكّل تهديدًا مباشرًا قد يؤدي إلى إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وهو ما ينذر بكارثة صحية وشيكة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي المستشفى الوحيد في جنوب قطاع غزة الذي يقدّم خدمات طبية تخصصية، ما يجعل توقفه المحتمل تهديداً حقيقياً لحياة مئات المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات المرضى والجرحى في العناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ، بالإضافة إلى الأطفال في أقسام الحضانة، يواجهون موتاً محققاً في حال خروج المجمع عن الخدمة.

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال دمر 85% من الخدمة الصحية في قطاع غزة، ما تسبب بفقدان السيطرة في القطاع الطبي، حيث أصبح التعامل مع المصابين محدوداً للغاية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #استهداف مستشفيات غزة

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