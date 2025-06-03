مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك وباحاته، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل البلدة القديمة وعند بوابات الأقصى وداخله.

وأمس الاثنين، حاول مستوطن، إدخال قطع من لحوم قرابين ملوثة بالدماء إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال احتفالات "عيد الأسابيع" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وركض بعضهم باتجاه قبة الصخرة المشرفة في محاولة لوضع اللحوم على سطحها، في طقس ديني يرمز إلى "التطهير" بحسب معتقداتهم.

وتصدى حراس المسجد الأقصى للمستوطنين وأغلقوا أبواب قبة الصخرة لمنعهم من تنفيذ مخططهم، مما حال دون تنفيذ المحاولة.

ومن جهته، ندد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بهذه المحاولات، واصفاً إياها بأنها "عمل خطير جدًا" يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة.

وحذر الناشط المقدسي أسامة برهم من تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع المستوطنين، مما يهدد الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى ويزيد من المخاوف بشأن محاولات تهويدية مستقبلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، وسط تضييقات على المصلين المسلمين وغياب المؤسسات الأهلية، مما يقلل من الحضور المقدسي ويزيد من المخاوف بشأن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

ودعت الجهات الفلسطينية إلى تعزيز الرباط في المسجد الأقصى، وتكثيف الجهود الشعبية والدبلوماسية لحماية المسجد من هذه الانتهاكات المتكررة.





المصدر / فلسطين أون لاين