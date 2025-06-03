الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241

هدمت آليات وجرافات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب المحتل، جنوبي البلاد، للمرة الـ241 على التوالي؛ بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وقال عزيز صياح الطوري، أحد سكان قرية العراقيب، إن "قوات الهدم اقتحمت قرية العراقيب، صباح اليوم، وهدمت خيامها للمرة الـ241 على التوالي".

وأكد أن "العراقيب تقف وحيدة في مواجهة الهدم، ونحن لن نترك أرضنا وقريتنا ما دمنا أحياء".

وختم الطوري حديثه بالقول إن "السلطات الإسرائيلية تحاول دفعنا إلى اليأس والإحباط من أجل أن نترك أرضنا، لكننا أصحاب الأرض وأصحاب الحق، ولن يضيع حقنا مهما طال الزمن".

ويُذكر أنّ هذه المرة السابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وتواصل قوات الاحتلال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل اليوم في رهط، وقبلها في طوبا الزنغرية وجديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.

المصدر / وكالات