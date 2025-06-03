"أطباء بلا حدود":  آلية توزيع المساعدات التي يتبعها الاحتلال "ليست إنسانية"

قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، إنه لا بديل عن فتح معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات عبر المنظمات الدولية.

وأكدت "أطباء بلا حدود"، في تصريحات صحفية، أنّ آلية التوزيع التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ليست إنسانية، وأغلبية الأهالي لا يحصلون على شيء"، مشددةً على أنه لا بديل عن فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات عبر المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يدعو أهالي قطاع غزة للتوجه إلى مركز المساعدات ثم يطلق النار عليهم.

وحذَّرت من أن التوجه إلى نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة حالياً "هو ذهاب إلى الموت"، مضيفةً "نحن بصدد مراجعة عملنا في قطاع غزة لأن الوضع يزداد سواء".

وفي السياق، أوضحت المنظمة أن النظام الصحي في قطاع غزة "منهار"، وعدد قليل من المستشفيات يعمل بشكل جزئي.

وأشارت في تصريحاتها إلى أن 60% من قطاع غزة تحول إلى مناطق إخلاء والأهالي يتكدسون في مناطق ضيقة.

وصباح اليوم الثلاثاء، ارتقى 24 شهيدًا وأُصيب أكثر من 200 جريح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلقت النار على مواطنين كانوا يتجمعون قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المتواصلة بحق المدنيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، بوصول 24 شهيدًا حتى اللحظة إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، جرّاء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم غربي رفح، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، من بينها حالات خطيرة جدًّا.



ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين