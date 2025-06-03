مجزرةٌ جديدة قرب مركز "مساعدات رفح" وعشرات الشهداء في قصفٍ متواصل على غزَّة

ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر الدامية في مناطق وأجزاء مختلفة في قطاع غزة، وتزامنًا مع استمرار مجاعة طاحنة وغير مسبوقة، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ 606.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,201 شهداء، 12,652 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,470 شهيدًا و 124,693 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الجوع الشديد وكثير منهم مهددون بالمجاعة.

وأشار إلى أنه "إذا لم نمد غزة بالغذاء فإن انعدام الأمن والاضطرابات سيظلان تحديا حقيقيا"، داعيًا إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات الغذائية إلى غزة وتوزيعها بسرعة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 24 شهيدًا وأُصيب أكثر من 200 جريح، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلقت النار على مواطنين كانوا يتجمعون قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المتواصلة بحق المدنيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، بوصول 24 شهيدًا حتى اللحظة إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، جرّاء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم غربي رفح، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، من بينها حالات خطيرة جدًّا.

وارتقى طفلين بقصف إسرائيلي على ديوان يؤوي عائلات نازحة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية بمستشفى ناصر إن 3 شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي شمال غرب خان يونس.

كما أفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى بسقوط 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "النديم" قرب ملعب برشلونة، بمحيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين