آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 606

ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من المجازر الدامية في مناطق وأجزاء مختلفة في قطاع غزة، وتزامنًا مع استمرار مجاعة طاحنة وغير مسبوقة، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية على القطاع لليوم الـ 606.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,240 شهيدًا، 12,860 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,510 شهداء و124,901 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م .

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون الجوع الشديد وكثير منهم مهددون بالمجاعة.

وأشار إلى أنه "إذا لم نمد غزة بالغذاء فإن انعدام الأمن والاضطرابات سيظلان تحديا حقيقيا"، داعيًا إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات الغذائية إلى غزة وتوزيعها بسرعة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 27 شهيدًا وأُصيب أكثر من 161 إصابة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلقت النار على مواطنين كانوا يتجمعون قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل المجازر المتواصلة بحق المدنيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، بوصول 27 شهيدًا حتى اللحظة إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، جرّاء مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم غربي رفح، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، من بينها حالات خطيرة جدًّا.

وقالت مصادر طبية، إنّ 7 شهداء ارتقوا فيما أُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من بنك فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة.







كما استشهد الطفل أمجد عادل جميل الأغا أثناء تفقد منزله في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخر جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف شرق غزة، فيما ارتقى شهيدان بينهم طفل ومصابون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حماد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدارس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وقالت مصادر طبية بمستشفى ناصر إن 3 شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي شمال غرب خان يونس.

كما أفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى بسقوط 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "النديم" قرب ملعب برشلونة، بمحيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين