"تحالف محامين" في سويسرا لـ"فلسطين أون لاين": "مؤسسة غزة الإنسانية" تتعاون مع شركة أمنية لجمع بيانات داخل القطاع

برن-غزة/ نبيل سنونو

كشف "تحالف محامين من أجل فلسطين" في سويسرا (ASAP) عن معلومات تتعلق بطبيعة عمل ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية - الأمريكية، مبينا أنها تنسق على الأرض مع شركة أمنية خاصة تدعى (Safe Reach Solutions) أي "حلول الوصول الآمن".

وأوضح رئيس التحالف ماجد أبو سلامة، أن الشركة الأمنية توظف حاليا عددا كبيرا من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، والمتخصصين في الاستخبارات البصرية، مقابل رواتب تصل إلى 1000 دولار يوميا، للعمل في مشاريع ميدانية تهدف إلى رصد المجتمع الغزي من خلال طائرات مسيرة (كواد كابتر) وغرف مراقبة متقدمة نصبت قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح.

وأضاف أبو سلامة لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن من أبرز أهداف هذه العمليات هو تحليل الفعل ورد الفعل الاجتماعي داخل غزة، وجمع صور وهويات رقمية لعدد كبير من السكان، لغرض معالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر المقاومة، بدعوى "منع وصولهم إلى مواقع توزيع المساعدات".

وأكد أن "كثيرا من موظفي هذه المؤسسة أصحاب خبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزي".

وأكد رئيس التحالف أن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لا تمتلك أي موظفين في غزة أو (إسرائيل)، بل تعتمد كليا على الجهة الأمنية الخاصة التي تنفذ على الأرض خططا ذات طابع عسكري – أمني تحت غطاء إنساني.

وأوضح أن للمؤسسة تسجيلات رسمية في سويسرا والولايات المتحدة، وأنه منذ أسبوعين تقدمت مؤسسة "ترايل" (المحاكمة الدولية)، ببلاغين رسميين للجهات السويسرية المختصة لفتح تحقيق في أنشطة المؤسسة وعلاقتها بجهات أمنية وعسكرية.

وبين أن تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا يتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الانساني التابعة للأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية "بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله".

وتابع بأن هناك تعاونا على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، و"نزود جهات معينة بمعلومات نستطيع من خلالها أن نحجّم ونعزل دور قطّاع الطّرق العالميين في هكذا مرحلة حسّاسة من حروب على كل المستويات ضد شعبنا".

وفي تطور لافت، استقال المحامي السويسري ديفيد كولير – العضو الوحيد في مجلس إدارة المؤسسة – في خطوة رآها التحالف إشارة إلى الانسحاب من مؤسسة تعمل خارج إطار القانون الإنساني الدولي، والمؤسسة تعمل من خلال تراخيصها الأمريكية بالأخص.

وأكد رئيس التحالف أن أي جهة إنسانية تتعاون مع هذه المؤسسة أو شريكتها الأمنية هي شريكة في خيانة كاملة لمبادئ العمل الإنساني، وخيانة للقضية الفلسطينية، مطالبا بفضحها وكشف كل من يدعم مشاريعها في هذه المرحلة الحساسة من الصراع.

وأكد أن تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا سيواصل العمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسة قانونيا، والتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل وقف هذا النهج.

وأول من أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حول موقع توزيع المساعدات الذي أنشأه بأهداف مشبوهة من نقاط للإغاثة الإنسانية إلى مصائد للقتل الجماعي.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 120 في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي القطاع.

وتؤكد الفصائل بغزة أن الخطة الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات ترمي إلى "استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب".

ومنذ الثاني من مارس/آذار، منعت سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي 18 من الشهر نفسه انقلبت على اتفاق لوقف إطلاق النار واستأنفت عدوانها على الغزيين.

وترتكب (إسرائيل) بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين