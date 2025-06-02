صاروخ يمني يشل مطار "بن غوريون" ويثير الذعر في (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

دوّت مساء الاثنين انفجارات في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، إثر إطلاق صاروخ من اليمن، ما تسبب بحالة استنفار أمني، شملت تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي لمطار "بن غوريون" في "تل أبيب".

وبحسب الإعلام العبري، سُمعت أصوات الانفجارات في القدس وتل أبيب ومناطق أخرى وسط الأراضي المحتلة، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مئات المناطق من النقب جنوبًا إلى الشمال مرورًا بالقدس.

وقد وثقت مشاهد على منصات التواصل ما قالت إنها "لحظة مرور الصاروخ اليمني من فوق القدس، إلى جانب مشاهد أخرى لمحاولة دفاعات الاحتلال الجوية اعتراض الصاروخ في سماء فلسطين المحتلة.

#شاهد | لحظة مرور الصاروخ اليمني من فوق القدس المحتلة. pic.twitter.com/jgR3y14tyC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2025



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نحو 4 ملايين مستوطن هرعوا إلى الملاجئ.

الجيش الإسرائيلي زعم أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن، لكن لم يعلن عن تفاصيل الإصابات أو الأضرار.

وجاء الاستهداف بعد ساعات من تحذير حركة "أنصار الله" اليمنية الشركات الأجنبية من الاستثمار في "إسرائيل". وغرّد القيادي في الحركة، حزام الأسد، باللغة العبرية عقب الضربة قائلاً: "الكيان المؤقت لن يشعر بالأمان". كما أكد القيادي نصر الدين عامر أن العمليات المتزامنة من غزة وصنعاء تهدف إلى إنهاك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مضيفًا: "ما تخفي الأيام القادمة أكبر بكثير".

وتُعد هذه الضربة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، حيث كان الحوثيون قد أطلقوا صاروخًا يوم الأحد أدى إلى توقف الحركة في مطار "بن غوريون".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد أطلق الحوثيون 44 صاروخًا باليستيًا على "إسرائيل" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بينها 6 خلال الأسبوع الماضي فقط.

يُذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت منذ بداية الحرب على غزة، تضامنها الكامل مع الفلسطينيين، وبدأت باستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب تعطيل حركة السفن المرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر.