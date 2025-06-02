استشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال بعد اعتقاله قرب رام الله

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل فلسطيني (14 عاما) برصاص جيش الاحتلال، مساء الاثنين، وذلك بعد وقت قصير من اعتقاله مصابا على أطراف قرية سِنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر فلسطينية، "استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في سنجل شمال شرق رام الله".

وقبيل إعلان استشهاده، ذكرت المصادر، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت طفلا واعتقلته قرب بلدة سنجل".

وأشارت إلى أن الجيش اقتحم منزلا فلسطينيا قرب منطقة الحديث (منطقة إطلاق النار) "ومسح تسجيلات الكاميرات".

من جهته، قال الصحفي محمد غفري من سكان البلدة للأناضول إن الطفل كان يتواجد قرب المدخل الشمالي للبلدة، والمغلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما تعرض لإطلاق النار من قبل الجيش.

وأضاف أن "الجيش أصاب الطفل (14 عاما) بالرصاص ثم جرده من ملابسه، وظل ينزف لبعض الوقت قبل أن تصل مركبة إسعاف تابعة للجيش وتنقله".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.