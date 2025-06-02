تقارير عبريّة تكشف تفاصيل حدث أمنيّ "صعب" أوقع جنودًا قتلى في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية، مساء اليوم الإثنين، عن حدث أمنيّ صعب أوقع جنودًا قتلى وجرحى من جيش الاحتلال، بعضهم في حالة خطرة، في جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي حصيلة أولية، ذكرت التقارير، مقتل 3 جنود وإصابة جنديين في استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة.

ووفقًا المصادر العبرية، فقد أطلقت المقاومة الفلسطينية قذيفة محلية الصنع من طراز "ياسين 105" باتجاه مبنى كان يتواجد فيه جنود من قوات الاحتلال، ما أسفر عن سقوط قتلى وعدد من المصابين بجروح خطيرة في صفوف الجيش.

وفي تطور لافت، أفادت التقارير أن قذيفة ثانية أُطلقت باتجاه مروحية إخلاء كانت تحاول نقل المصابين من مكان العملية، ما أدى إلى فشل الإجلاء الجوي في ظل كثافة نيران المقاومة في المنطقة.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الحادث الأمني الذي وصف بـ"الصعب" لا يزال مستمراً حتى اللحظة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أرسلت قوات الاحتلال ثلاث مروحيات عسكرية لإجلاء الجنود المصابين، إلا أن كثافة نيران المقاومة حالت دون نجاح العملية، وفق ما أكدت المواقع العبرية.

وتشير تفاصيل الحدث أن طائرات الاحتلال لجأت إلى إطلاق نيران كثيفة من الجو لتأمين محيط الإجلاء.