حماس: اقتحامات المستوطنين للأقصى مخطط تهويدي ممنهج يتطلب تصعيد المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اقتحام المستوطنين الواسع للمسجد الأقصى، اليوم الإثنين، وأداؤهم طقوسًا تلمودية استفزازية؛ جريمة متجددة وانتهاك سافر لقدسية الأقصى.

وأوضحت الحركة، في بيانٍ صحافي، اليوم الإثنين، أن هذه الاقتحامات المتصاعدة تأتي كجزءٍ من مخطط التهويد الممنهج الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشي في القدس، في إطار محاولاتها المستمرة لطمس هويتها العربية وإحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

ولمواجهة ذلك، دعت الحركة، شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، إلى تصعيد المقاومة في وجه المخططات الفاشية التي تستهدف أرضنا ومقدّساتنا.

كما وأكدت ضرورة الحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وإفشال محاولات المستوطنين فرض تقسيم زماني أو مكان في الأقصى.

وطالبت الحركة، الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتحرك الفوري والجاد، للجم عربدة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، ووقف حرب الإبادة الشاملة التي يشنها على شعبنا.

وكان قد اقتحم أكثر من ” 12,378 ” مستوطناً وسائحاً المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر مايو/ آيار المنصرم، فيما يواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، منذ أمس الأحد، تزامناً مع احتفالات المستوطنين بما يسمى بـ"عيد الأسابيع" العبري، أو ما يسمونه ذكرى "نزول التوراة".

ويُتوقع أن تشهد باحات الأقصى خلال هذا الاحتفال المشؤوم تصعيداً في الاقتحامات، حيث تسعى الجماعات المتطرفة إلى استغلال هذه المناسبة، لتعزيز حضورها داخل الحرم، وفرض وقائع تهويدية من خلال الطقوس التلمودية، وتقديم قرابين نباتية، والرقص والغناء والانبطاح على الأرض.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى، في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات، التي رافقت إحياء ذكرى احتلال شرقي القدس المحتلة الأسبوع الماضي.

وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا، في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.

المصدر / فلسطين أون لاين